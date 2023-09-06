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        Haberler Televizyon Düğün Dernek filmi nerede çekildi, konusu, oyuncuları ve kadrosu kimler?

        Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları kimler?

        Selçuk Aydemir'in yönettiği komedi filmi Düğün Dernek'in başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir yer alıyor. Düğün Dernek filmi beyaz perde ardından bu akşam televizyonda seyirciyle buluşuyor. Peki Düğün Dernek filmi nerede çekildi, kadrosunda kimler var ve konusu ne anlatıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:47
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        • 1

          DÜĞÜN DERNEK KADROSU

          2013 yılında vizyona giren Düğün Dernek filmi seyirci tarafından oldukça beğenildi. BKM'nin yapımını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir yer aldı. Düğün Dernek filminin başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir paylaşıyor. Filmin kadrosunda ise Devrim Yakut, Barış Yıldız, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Zerrin Sümer ve Kemal İnci gibi usta oyuncular yer alıyor.

        • 2

          DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

          Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzican'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

        • 3

          DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

          Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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