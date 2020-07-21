Düğün Çorbası, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendir. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasındadır. Düğün çorbası, düğünlerde, cemiyetler de tükettiğimiz çorba çeşitlerimizden biridir. Hazırsanız yapmaya başlayalım.

Düğün Çorbası Malzemeler;

Terbiyesi İçin;

Sos için;

Düğün Çorbası Yapılışı;

Düğün Çorbasının Püf Noktası;