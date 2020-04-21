Ezogelin çorbası mercimek çorbasıyla aynı aileden gelen içerisinde pirinç ve bulgur bulunduran bir çorba çeşididir. Pratik ve Hızlı olarak yapmak istediğinizde ise düdüklü tencerede ezogelin çorbanızı yapabilirsiniz.
Düdüklü Tencerede Ezogelin Çorbası Malzemeler;
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 silme yemek kaşığı bulgur
- 2 silme yemek kaşığı pirinç
- 1 adet orta boy soğan
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 7-8 su bardağı su
- 1 tepeleme çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1, 5 tatlı kaşığı nane
- Tuz
Düdüklü Tencerede Ezogelin Çorbası Nasıl Yapılır?
- Pirinç ve bulguru yıkayalım. Bir tence içinde yaklaşık 2 bardak su koyup şişene kadar pişirelim.
- İlk olarak pirinç ve bulguru bir tencerede pişirmek size avantaj sağlayacaktır yemek daha lezzetli olacaktır.
- Çorbayı yapmak için rendelediğimiz soğan ve sıvıyağı düdüklünün içine koyuyoruz.
- Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurma işlemi yapıyoruz.
- Kaynattığımız suyu üzerine ilave ediyoruz. Et ve tavuk suyu kullanabilirsiniz.
- Su kaynadıktan sora kalan malzemeleri ekliyoruz.
- Düdüklü tencereyi kapatıp yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz.
- Kapağını açıp çırpma teliyle çırparak kıvamını düzeltebilirsiniz. Blenderden geçirmek tavsiye edilmez zaten taneli bir çorba olması gerekir.
- Durdukça koyulaştığı için servis etmeye yakın kaynamış su bulundurmanızda fayda var. Afiyet olsun.
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