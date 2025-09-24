Dua Lipa'dan menajerini kovduğu iddialarına yalanlama

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın, Yahudi menajeri David Levy'i kovduğunu yazmıştı.

Haberde, Levy'nin kovulma nedeni ise Lipa'nın da konser vereceği Glastonbury Müzik Festivali'nin organizatörlerine bir mektup yazarak Filistin yanlısı İrlandalı rap grubu Kneecap'in programdan çıkarılmasını istemesi olarak gösterilmişti.

Haberde ayrıca, Dua Lipa'nın İsrail'in Gazze'deki eylemlerine tepki gösterdiği ve Filistin davasını savunduğu vurgulanırken, politik duruşu nedeniyle Massive Attack gibi bazı sanatçıların da David Levy ile çalışmayı bıraktığı iddia edilmişti.

Ancak Dua Lipa, bu haberi yalanladı. Lipa açıklamasında; "David Levy veya diğer müzik yöneticilerinin, gerçeği dile getiren bir sanatçıya yönelik eylemlerini onaylamıyorum. Basının bunu nasıl ele aldığını da görmezden gelemiyorum. Haber tamamen yanlış olmakla kalmıyor, Daily Mail'in kullandığı anlatı da kasıtlı olarak kışkırtıcı, yalnızca tıklama almak için uydurulmuş ve açıkça internette fikir ayrılığı yaratmayı amaçlıyor. Ben her zaman 'Özgür Filistin'den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için bunu kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey." ifadelerini kullandı.