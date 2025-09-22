Dua Lipa'dan 'İsrail' kararı

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken sanat dünyası, İsrail'in kıtlığa da neden olan ablukasına tepkisini sürdürüyor.

Uzun süredir Filistin'in açık sözlü bir destekçisi olan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın, İsrail'e verdiği destek nedeniyle menajeri David Levy ile yollarını ayırdı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; menajer David Levy, Glastonbury Festivali'nin kurucusuna bir mektup yazdı. Mektubun içeriği, Filistin destekçisi İrlandalı rap grubu Kneecap'in festivalde sahne almamasına yönelikti. Mektubun sızdırılmasının ardından Dua Lipa, menajeriyle yollarını ayırdı.

Daily Mail'e konuşan Dua Lipa'ya yakın bir kaynak; "Dua, Filistin yanlısı. Bu durum, David ile uyuşmuyor. Onu, Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu" dedi.