DSÖ'den Covid açıklaması: Sonu görüyoruz ama...

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.
Ghebreyesus, geçen hafta Covid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz" dedi.
FIRSATI ŞİMDİ DEĞERLENDİRMELİYİZ
Covid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız" diye konuştu.
Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının yüzde 70'ni aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi.
Covid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Covid-19'da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir" açıklamasında bulundu.
PAKİSTAN'DA 1500 TIBBİ TESİS HASAR GÖRDÜ
Ghebreyesus, Pakistan'da sellerin 1500 civarında tıbbi tesise hasar verdiğini vurgulayarak, milyonlarca kişinin temel sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmadığının altını çizdi.
Selin ardından ortaya çıkacak salgın hastalıklara karşı DSÖ'nün Pakistan Sağlık Bakanlığı ile birlikte tedbir aldığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Kızamık, kolera ve sıtma gibi salgınlarla mücadeleye hazırlanıyor, bunun yanı sıra deri ve göz enfeksiyonu, tifo ateşi ve beslenme yetersizliği gibi hastalıklara karşı tedavi yardımında bulunuyoruz" dedi.
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