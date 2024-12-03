DSİ personel alımı yapıyor! DSİ 515 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman, branş ve kadro dağılımı nasıl?

Teknisyen, ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri gibi kadrolarda DSİ personel alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Peki DSİ 515 işçi personel alımı kura çekimi ne zaman, branş ve kadro dağılımı nasıl?