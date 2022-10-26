DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak), Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.