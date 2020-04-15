İHA

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıslar drone yardımıyla yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelilere maske takmamaktan dolayı da ceza kesildi.

İddiaya göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri, Fatih Mahallesi'nde seyir halinde gördükleri otomobilden şüphelenerek, kontrol amaçlı durdurmak istedi. Ancak araç 'Dur' ihtarına uymayarak, ani bir manevrayla Mescit Sokak istikametine kaçtı. Aracın peşine takılan ekipler, siren ve megafon ile 'dur' ihtarını tekrarladı. Buna rağmen kaçmaya devam eden araçtan poşet atıldı. Takibe devam eden ekiplere polis drone'u havadan destek verdi.

ATILAN POŞETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polisler kovalamaca sonrası aracı Poyraz Sokak üzerinde durdurdu. Araçtaki H.A., Y.O. ve Y.K. indirilerek, yere yatırıldı ve tedbir amaçlı kelepçelendi. Ekipler, yerde kelepçeli şahısların üzerini aradı. Bu arada, araçtan atılan poşet de sokakta bulundu ve 22 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Aracın içinde yere dökülmüş vaziyette ve Y.K.'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu maddenin bonzai olabileceği öğrenildi.

Şahısların yapılan incelemesinde uyuşturucu kullanmaktan hırsızlığa, trafiği tehlikeye düşürmekten taksirle adam öldürmeye, mala zarar vermeden cinsel taciz tacize kadar birçok suç kaydı tespit edildi. Ayrıca, Y.K.'nın "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi.

MASKE TAKMAMA CEZASI DA KESİLDİ

Şahıslara, "Dur ihtarına uymamak", "Emniyet kemeri takmamak", "Trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca, 3 şahsa 'maske takmamak'tan toplamda 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Zanlılar, gerekli yasal işlem ve incelemeler için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ne teslim edildi.