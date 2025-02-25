Drone ile yakalandı: 35 bin TL ceza

Hatay'da ekipler drone ile yakaladı: 35 bin TL ceza
Hatay'ın Defne ilçesinde kaçak hafriyat atığı döken kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza uygulandı
Giriş: 25.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:55
Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Defne ilçesi Gültepe Mahallesi'nde kaçak hafriyat atığı döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeyi drone ile havadan kontrol eden ekipler, atığı döktüğü belirlenen kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesti.
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