        Drift yaparken polise yakalandı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta drift yaparken polise yakalandı: 46 bin 392 lira ceza

        Sivas'ta otomobiliyle drift yaparken polislere yakalanan sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:29
        Drift yaparken polise yakalandı
        Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde otomobili ile drift atan D.K. suçüstü yakalandı.

        Araç sürücüsü D.K.'ye drift atmaktan 46 bin 392 idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten menedildi. D.K.'nin otomobili ile drift atması ve polislere yakalanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        #sivas haberleri
        #drift
        #Son dakika haberler
