Drift atan kamyon sürücüsü ehliyetsiz çıktı!

DHA'nın haberine göre, Başakşehir'den Arnavutköy'e giderken Habipler Yolu üzerinde drift yapan 34 AJ 6674 plakalı kamyon şoförü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Başakşehir'den Arnavutköy'e giderken Habipler Yolu üzerinde drift atan hafriyat kamyonu şoförü Ramazan O.'nun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ramazan O.'ya 6 ayrı maddeden toplam 6 bin 513 lira para cezası kesildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şoförün Ramazan O. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Ramazan O.'nun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sivil trafik polisleri Ramazan O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674, makas atmaktan bin 823, trafik güvenliğini bozmak ve düzene uymamaktan 196, sinyal vermemekten 427, öndeki aracı güvenli mesafeden izlememekten 196 ve saygısızca araç kullanmaktan da 196 olmak üzere, 6 ayrı maddeden toplam 6 bin 513 lira ceza kesildi.

Ramazan O.'nun daha önce de 2 defa trafiği tehlikeye düşürmek suçundan kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Ramazan O. hakkında adli işlem başlatıldı.