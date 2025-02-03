Tekirdağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 85 bin TL ceza
Tekirdağ'da aracıyla drift atan sürücüye 85 bin TL idari ceza uygulandı
Giriş: 03.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:44
Tekirdağ'ın Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı..png
İlçe merkezinde durdurulan otomobilin sürücüsü K.R.P'nin, ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Ehliyetsiz olduğu ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza kesildi..png
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