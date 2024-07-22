Dries Mertens'ten flaş açıklamalar: "Immobile'yi aradım..."

"Yeni sezonun benim son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu daha sonra göreceğiz. Beni önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük, harika bir deneyim."