Mertens'in bebek turu Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Galatasaraylı futbolcu, Dries Mertens, ailesiyle birlikte Bebek turuna çıktı. Mertens, keyifli halleriyle dikkat çekerken kendisini gören hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi

HABERTURK.COM

Galatasaray'ın '10' numaralı yıldızı Dries Mertens, sezon sonu emekliye ayrılarak kulüpten ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü futbolcunun eşi Kat Kerkhofs, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Dries Mertens, önceki gün eşi Kat Kerkhofs ve çocuklarıyla birlikte sahil turu yaptı. Bebek'e gelerek çocuklarını gezdiren Belçikalı yıldız, Rumelihisarı'na kadar yürüyüş yaptı. Kendisini görüntüleyen muhabirlere zafer işareti yapan yıldız futbolcu, çocuklarıyla da kendi ilgilendi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Dries Mertens, kendisini gören hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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