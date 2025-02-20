Drake, hamile hayranına 30 bin dolar hediye etti

Tina Henderson daha sonra arkadaşıyla birlikte dışarı çıkarıldı ve rapçi kalabalığın içindeki pankartları okumaya devam ederken özel alana götürüldü.

Bu, rapçinin ilk cömertliği değil. Pazartesi gecesi konserine giden bir kişiye fast food dükkanındaki işini bırakması için 30 bin dolar hediye etti.