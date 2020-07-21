Dragon gilmi konusu nedir? Dragon filmi oyuncuları kimler? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Fantastik ve romantik türü film olan Dragon ile ilgili detaylar haberimizde...

DRAGON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılır ve uzaklarda bir adaya götürülür. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Mira bir yandan bu gencin kim olduğunu keşfetmeye çalışırken bir yandan da ejderhanın elinden kurtulmanın yollarını arayacaktır. Olaylar onu hiç umulmadık bir aşka sürükleyecektir.

DRAGON FİLMİ OYUNCULARI



Matvey Lykov

Mariya Poezzhaeva

Stanislav Lyubshin