Haftanın yorgunluğunu atmak için izleyeceğiniz komedi filmleri
Bütün bir haftanın stresi ve yorgunluğunu ailenizle, arkadaşlarınızla veya tek başınıza atmanıza yardımcı olacak komedi filmlerini sizin için derledik.
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Hafta sonunun gelmesini dört gözle bekleyen çalışanlar için komedi filmlerinden bir derleme yaptık. İşte gülmekten zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız komedi filmleri:
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1. 3 AHMAK (2009)
Hindistan'ın en iyi mühendislik okuluna başlayan öğrencilerin hayatını anlatıyor özet olarak. Sistemin daima yarış üzerine kurulu olduğu, herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve onun en yakın 2 arkadaşı. Başlarından geçenler, hayattan aslında ne istedikleri. Ranco karakterinin başrol oynadığı film dram ve komedi türünü en iyi şekilde harmanlayıp bize öğretici bir film olmakta.
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2. TRUMAN SHOW (1998)
Truman çok güzel bir adada yaşamaktadır... Fakat bu ada, Truman dışında her şeyin sahte olduğu bir ortamdır ve doğduğu günden itibaren devamlı olarak seyirciler tarafından izlenmiştir. Truman, bunun hiç farkında olmaz, ta ki öldüğünü sandığı babasını görene dek.
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3. YUKARI BAK (2009)
Hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek için evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkan 78 yaşındaki baloncu Carl Fredricksen'ın hikayesinin anlatıldığı yeni bir komedi. Ancak Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kabusunu da yanında götürmekte olduğunu fark eder: fazlasıyla iyimser, doğa kaşifi 8 yaşındaki Russel'ı.
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4. G.O.R.A. (2004)
Anadolu’nun turistik kentlerinden birinde tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A adlı gezegene götürülür. Arif, gezegenden kaçmak için uğraşır. Bunun için de uzaylı Komutan Logar’a karşı mücadele vermesi gerekir. Bu mücadele esnasında gezegenin kralının kızı olan Ceku'ya aşık olan Arif, G.O.R.A'da tanıştığı dostlarının da yardımıyla Logar'ı alt etmeye çalışır.
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5. FELEKTEN BİR GECE (2009)
Filmde arkadaşlarının düğününden iki gün önce bekarlığa veda partisi vermek için Las Vegas'a giden dört arkadaş,sarhoş oldukları parti gecesinin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebek ile uyanırlar. Ayrıca damat ortada yoktur. Bir gece öncesine dair hiçbirşey hatırlamayan üç arkadaş ip uclarını takip ederek işlerin nerede kontrolden çıktığını bulmak zorundadırlar. En önemlisi de damadı bularak zamanında Los Angeles'a düğününe yetiştirmeleri gerekmektedir.
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6. VİZONTELE (2001)
Sene 1974. Van'ın Gevaş ilçesi. Köyün futbolcu delikanlısı Rıfat askere gidiyor. Sevgilisi Asiye ise gururlu bir kız. Üzüldüğünü göstermek istemiyor.Köyün delisi Emin'se teknoloji meraklısı. Ama kontrol edemediği bir tiki var. Başkalarının hareketlerini tekrar etmek. Tüm köy halkı sinemayla yatıp sinemayla kalkıyor. Bir gün TRT'den bir ekip köye TV vericisi getirmek için geliyor ama işi ciddiye almıyor. Deli Emin'se televizyon olayını onur meselesi yapıyor ve bu yolda tek destekçisi ilçenin belediye başkanı Nazmi Bey.
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7. CELAL İLE CEREN (2013)
Babasının elektrikçi dükkanında çalışmakta olan Celal ile bir mobilya mağazasında çalışan Ceren uzun yıllardır birlikte olan bir çifttir. Celal'in bir türlü evlilik teklifinde bulunmamasına içten içe öfkelenen Ceren, bir gün Celal'in, arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek istemesi üzerine buna izin vermez. Ancak sevgilisinden gizli gittiği partinin görüntülerinin internete düşmesi üzerine ayrılırlar. Önce bu duruma çok üzülmeyen Celal, daha sonra eski kız arkadaşının gönlünü yeniden kazanabilmek için elinden geleni yapacaktır. Başrollerde Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı film, ilişkiler hakkında eğlenceli noktalara değiniyor.
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8. MASKE (1994)
Stanley Ipkiss (Jim Carrey), iyi yürekli bir banka memurudur. Bir gün bulduğu antika bir maskeyi takar ve inanılmaz güçlere sahip bir yaratığa dönüşür. Halk arasında Maske diye tanınan kahramanımız, yanlışlıkla Dorian Tyrel (Peter Greene) adlı bir mafya liderinin hedefi haline gelir.
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9. CAN DOSTUM (2012)
Geçirdiği kazadan sonra felç olan zengin aristokrat Philippe, cezaevinden çıkmış Driss’i bakıcısı olarak işe alır. Herkes Driss’in bu iş için uygun olmayacağını düşünürken, Philippe O’na inanır ve bir şans verir. Dünya dursa yan yana gelmeyecek olan bu iki karşıt dünya görüşünün çarpışmasının ve zamanla çılgın bir dostluğa dönüşmesinin, insanı derinden etkileyen hikâyesi.
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10. BURADA OLAN BURADA KALIR (2008)
Parti delisi karizmatik Jack Fuller ve ticaretle uğraşan Joy McNally'nin tesadüfi olarak Las Vegas’ta paylaştıkları gürültülü bir haftasonu, onlar için hayal meyal anlardan çok hatırlanacak izler bırakır…Bu iki tatilci New York’lu, hiçbir acı hissetmedikleri o anda Vegas-stili bir evlilik sözleşmesine imza atmamış olsalardı, kim bilir belki herşey farklı olurdu… Ama burası Vegas.. Üç milyon dolar kazanan çift… Ancak kazanan kim… Aslında Jack, Joy’un çeyrekliğini ödünç alarak kazandı… Ama Joy zaten makinenin başında oynuyordu… Ya da tam tersi miydi… Herneyse kime ait bu ganimet?
Fotoğraf Kaynak: Imdb