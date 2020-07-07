Doya Doya Moda birinci kim? Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? soruları yarışmanın 3 Temmuz yani bugün yapılan final bölümünün ardından merak ediliyor. Büyük final bugün yapıldı. Böylece Türkiye'nin en şık büyük beden kadını seçildi. İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...
DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Doya Doya Moda'da bugün haftanın değil tüm yarışmanın birincisi seçildi. Jüriden en yüksek puanı alarak 2020 Doya Doya Moda birincisi olan ve Türkiye'nin en şık büyük beden kadını olan yarışmacı Betül Böçkün oldu. Doya Doya Moda şampiyonu olan Betül, 50 bin liralık ödülün de sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda sıralama şu şekilde oldu:
Toplam 144 puan ile 4. Hanzade
Toplam 161 puan ile 3. Su
2. Sündüz
1. Betül
DOYA DOYA MODA ÖDÜLLERİ NELER?
Doya Doya Moda'da finalinde birinciye 50 bin TL'lik para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verildi.
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