Doya Doya Moda'da Özde neden yok? Soruları yarışmanın bugünkü son bölümünü izleyen seyircileri tarafından merak konusu oldu. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA'DA ÖZDE NEDEN YOK?

Geçtiğimiz haftalarda midesinden ameliyat olduğu açıklanan Özde’nin doktor tavsiyesi ile evde istirahat etmesi gerektiği ve bu nedenle de yarışmaya gelemediği duyuruldu.

DOYA DOYA MODA ÖZDE KARACAN KİMDİR?

Yarışmaya 10 Mart’ta dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Yarışmaya Mersin’den katılıyor.

Kendisine ait takı aksesuar mağazası bulunan Özde, 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.