Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Soruları yarışmanın 19 Haziran yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Büyük finale son 2 hafta kala, haftanın birincisi ve elenen ismi daha da büyük önem taşıyor. İşte, Doya Doya Moda'nın son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? 19 HAZİRAN 2020

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Su, Gamze ve Büşra oldu. Yarışmaya veda eden yarışmacı ise BÜŞRA oldu. Büşra yarışmaya bu hafta katılmıştı.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriden en yüksek puanı alarak, 109 puanla kolyeyi kazanan yarışmacı HANZADEoldu.