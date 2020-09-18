Doya Doya Moda kim elendi? 18 Eylül Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 18 Eylül Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 18 Eylül'deki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 18 EYLÜL 2020

Jüri üyelerinden en çok oyu alıp haftanın birincisi olan yarışmacı Rabia oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu haftaya yarışmaya veda eden kimse olmadı.