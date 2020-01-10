Doya Doya Moda kim elendi? 10 Ocak Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 10 Ocak Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 10 Ocak'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi belli oldu. Jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmadan elenen ve Doya Doya Moda'ya veda eden isim ise Merve Karabul oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 10 OCAK 2020

Doya Doya Moda 10 Ocak haftanın birincisi Sündüz Durmaz oldu.