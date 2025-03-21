Kentteki tüm kamu kuruluşlarının sokak sakinleri için her türlü desteği sağladığını aktaran Çiğdem, şunları kaydetti: "Buradaki bizim aldığımız en önemli geri dönüş tabii bu insanlar depremden önce de hayatlarına devam ediyorlardı. Ancak buradaki en önemli bizim katkımız aynı durumda olan bireylere birlikte yaşama ortamı oluşturulması. Her zaman sürekli ailelerimizle istişare halindeyiz kendilerinin ifade ettikleri çocuklarının davranış değişikliklerinden çok mutlu olduk. Daha öncesinde agresif davranışlar sergileyen çocuklar artık daha sakin olmaya başladılar. Paylaşmayı öğrendiklerini ifade ediyorlar. Ailelerimize açtığımız kurslarda onlar aynı sorunla veya durumla karşı karşıya olan insanlar bir arada olmanın verdiği huzuru ve dayanışmayı yaşıyorlar. Çocuklarını tek başlarına dışarıya sokağa çıkarabildiklerini söylüyorlar."