Down sendromlu çocuğa ayrımcılık

Etimesgut ilçesinde, öğretmeniyle bir alışveriş merkezine giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, top havuzuna alınmadı. O anları cep telefonu ile kaydeden öğretmen, işletme çalışanları ile yaşadığı tartışma sonrası alanda bulunan diğer anne babalara seslenerek, “Öğrencim, down sendromlu olduğu için bu işletme öğrencime jeton vermiyor. Lütfen siz de bu konuya tepkinizi verin” dedi.

RUHSATSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Habertürk'ten Emine Derya'nın haberine göre, tepkiler üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme mühürlendi. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK’nın ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.Türkiye Down Sendromu Derneği’nin çağrısı ile alışveriş merkezi önünde toplanan özel gereksinimli çocukların aileleri de duruma tepki gösterdi.

Down Sendromlu Çocuğa Ayrımcılık... Ayrımcılığa maruz kalan çocukların aileleri ne yapmalı? pic.twitter.com/vHewbQTWoV — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 18, 2025

“OLAY ANINDA MUTLAKA VİDEO KAYDI ALINMALI”

Down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmamasının çocuğun oyun hakkına yapılan bir ihlal olduğunu belirten Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Cansu Korkmaz, down sendromlu çocukların ailelerine çağrıda bulundu. Bu tip bir durumla karşı karşıya kalınması halinde yapılabilecekleri anlatan Korkmaz, “Bu tarz bir olay olduğunda ne yaşandığına ilişkin mutlaka bir video kaydı alsınlar, fotoğraf çeksinler. Delillendirilmesi, belgelendirilmesi gerekiyor. Sonrasında nefret ve ayrımcılık suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunabilirsiniz” dedi.

AYRIMCILIK TİHEK’E BİLDİRİLEBİLİR Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bu alanda faaliyetlerine dikkat çeken Korkmaz, “Kurum idari para cezası kesiyor. Başvuruları ücretsiz. Online olarak ya da posta yoluyla başvuruda bulunabiliyorsunuz. Böyle büyük olaylarda kurum, resen inceleme yapabiliyor. Kuruma başvuruda bulunduğunuz zaman, kurum bunu temel insan hakları boyutunda ele alıyor ve size bir karar veriyor. İhlal edildiği yönünde bir karar verirse idari para cezası kesiyor ve bu idari para cezaları çok yüksek boyutta” ifadelerini kullandı. “BU ÇOCUĞU KABUL ETMİYORUM DEME HAKKI YOKTUR” Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen ise “Engelli çocukların toplum içerisine katılımını sağlamak herkesin bireysel ve kurumsal olarak sorumluluğudur. Ben düzenleme yapmıyorum, yapamıyorum o yüzden bu çocuğu buraya kabul etmiyorum deme hakkı da yoktur. Yasalarımız diyor ki sen bu düzenlemeyi yapmak zorundasın” açıklamasında bulundu.