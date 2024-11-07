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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dövmeye gidip dayak yediler | Son dakika haberleri

        Dövmeye gidip dayak yediler

        Kayseri'de takip ettikleri husumetlileri tarafından dövülen 2 genç, parkta bulunan bir kişiyi bıçakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:47
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        Dövmeye gidip dayak yediler
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        Kayseri'de, kavga etmek için takip ettikleri husumetlileri İ.Ç. tarafından dövülen A.Ç. (19) ve M.A. (20), kaçtıkları sırada, parkta bulunan B.Ö.'yü (23) bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'ndeki Mimarsinan Parkı'nda meydana geldi. A.Ç. ile M.A., iddiaya göre, husumetli oldukları İ.Ç.'yi parka kadar takip etti. İ.Ç. tarafından dövülen A.Ç. ile M.A., bir süre sonra kaçmaya başladı.

        Dayak yiyen 2 genç, o sırada parkta bulunan B.Ö.'yü henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı. Polis ekipleri, A.Ç. ile M.A.'yı kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp sonucu yaralanan A.Ç. ve M.A. ile bıçakla yaralanan B.Ö.'yü ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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