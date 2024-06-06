Dövmeciyi bastı! Kurşun yağdırdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basıp pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre ilçede 4 Haziran günü meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre gece saat 01.40 sıralarında M.G. isimli şüpheli rakip oldukları öğrenilen aynı caddedeki bir başka dövmeci dükkanını bastı. Pompalı tüfekle dükkanı basan M.G.’nin rastgele ateş açması sonucu, dükkanda bulunan E.D. karnından, A.D. ise sağ bacağından vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.G. ise yaklaşık 1 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, sağ bacağından vurulan A.D.’nin tedavisinin devam ettiği, karnından vurulan E.D.’nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.