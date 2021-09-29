Merdivenden düşmemiş! Korkunç olay!

Çorum'un Osmancık ilçesinde alınan bilgiye göre, Recep Başak (44), 25 Eylül'de Uzunkavak mevkiindeki bir restoranda merdivenden düştüğü ihbarıyla çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
AA'da yer alan habere göre burada ilk müdahalesi yapılan Başak, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başak, buradaki müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.
TANIKLARIN TAVRINDAN ŞÜPHELENİLDİ
Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili restoranın işletmeci ve çalışanlarının ifadesine başvurdu. Tanıkların tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla restoranda olay yeri incelemesi yaptı.
"MERDİVENDEN DÜŞÜP YARALANDI" DEDİLER
Cumhuriyet savcısının da katıldığı incelemede elde edilen bulgular ile tanık ifadelerinin çelişmesi üzerine restoranın sahibi E.T, işletmecisi M.A, restoranda çalışan E.Ç. ve olay sırasında restoranda bulunduğu tespit edilen müşteri İ.U. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde, Başak'ın alkol aldıktan sonra restoranın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki merdivenlerinden düşüp yaralandığını ve hastaneye kaldırdıklarını söyledi.
KAYITLARDA DARP EDİLDİĞİ GÖRÜLDÜ
Restoranın saklandığı iddia edilen güvenlik kamerası kayıt cihazı da polis tarafından bulunarak savcılığa teslim edildi. Kayıtlarda yapılan incelemede, Başak'ın darp edildikten sonra merdivenlerden düştüğü tespit edildi.
OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Başak'ı darp ettiği belirlenen E.Ç. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.T. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların, adliyedeki ifadelerinde Başak'ı darp ettiklerini kabul ettikleri öğrenildi.
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