Konya'da geçen yıl 15 Kasım gecesi Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta, Mahmud El Hüseyin (33) ile dini nikahlı ikinci eşi Halidiye El Hamid'i (19) çocuklarının gözü önünde hortum ve sopayla dövdü. Halidiye El Hamid, başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Eşinin baygınlık geçirdiğini zanneden Mahmud El Hüseyin, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Halidiye El Hamid'in hayatını kaybettiğini belirledi.
HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopside, genç kadının saatlerce işkenceye maruz kaldığı, kafatasında çatlak olduğu, beyin kanaması geçirdiği ve 2 aylık hamile olduğu saptandı.
"BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"
Polisteki sorgusunda eşinin kendisini aldattığını ileri süren Mahmud El Hüseyin, "Eşim beni aldatıyordu. Eve erkek alıyordu. Akşamları evin kapısını kilitliyordum. Sabah kalktığımda ise kapıyı hep açık buluyordum. Gece kavga ettik. Önce hortumla dövdüm, sonra da başına sopayla vurdum. Yere düşünce baygınlık geçirdi sandım. Bir süre başında bekledim. Hareket etmeyince polisi aradım. Onlar gelince öldüğünü öğrendim" dedi. Mahmud El Hüseyin, tutuklandı.
HAMİLE OLDUĞUNU BİLE BİLE DÖVMÜŞ
El Hüseyin hakkında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelinin eşinin kendisini aldattığını düşünerek ve hamile olduğunu bilerek evde bulunan plastik hortum ile eşini darbetmeye başladığı, hortumu bırakarak diğer odada bulunan tahta sopayı alarak eşini darbetmeye devam ettiği, eşinin hareketsiz kaldığını görünce 112 Acil'i arayarak ihbar ettiğini anlatıldı.
TAHRİK İNDİRİMİ İSTENMEDİ
Olay yerinde yapılan incelemelerde ise üzerinde kırmızı lekeler bulunan 73 santimetre uzunluğunda sopanın bulunduğu da kaydedildi. Zanlı ifadesinde eşinin kendisinden helallik istediğini de söyledi. İddianamede, El Hüseyin'e verilecek cezada tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi. Mahmud El Hüseyin'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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