Döve döve öldürmeye iyi hal!

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde, 13 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mahmut Muhammet Özyer (29), 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i (27) dövdü.
TEDAVİYE ALINDI AMA KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre tedaviye alınan yaralı Fatime Gül Özyer, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021'de yaşamını yitirdi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mahmut Muhammet Özyer, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.
AİLE BAKANLIĞI DA DAVAYA KATILDI
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet ve annesi Kezban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve tanıklar katıldı.
"HASTANEDE SEDYEDEN DÜŞTÜ"
Tutuklu sanık Mahmut Muhammet Özyer, eşini darp etmediğini, sadece 2 tokat attığını ve eşinin hastanede sedyeden düştüğünü öne sürerek, tahliyesini istedi.
MÜEBBET HAPİSTEN 25 YILA
Savcı ise mütalaasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığı önce müebbet, ardından duruşmadaki iyi halini dikkate alarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
"SANIK PİŞLANLIK GÖSTERMEDİĞİ HALDE İNDİRİM"
Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Fatime Gül Özyer'in ailesinin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, "Sanık yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde, 62'nci maddeye göre indirim yapılarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz. Orada adaletli bir karar çıkmazsa Yargıtay'a götüreceğiz" dedi.
Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.
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