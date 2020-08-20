DHA

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde Bedingfield ailesi için 1482 yılında yapılan ve hala aileye ait olan Oxburgh Hall malikanesinde çalışan arkeolog Matthew Champion, koronavirüs salgını sebebiyle malikanede karantina altında kalmayı kabul ederek restorasyon çalışmalarında yer aldı.

DHA'nın haberine göre çatı katlarındaki zeminlerin yenilenmesi sırasında döşeme yıkıntılarını parmaklarıyla araştıran Champion, yüzlerce nadide antik eser keşfetti.

İLK DEFA DÖŞEME ALTINA BAKILDI

Restorasyon çalışmasını denetleyen İngiltere Ulusal Emanet küratörü Anna Forest, zemindeki döşeme tahtaları arasında yapılan keşfin yüzyıllardır yaşanmadığını ve bunun bir ilk olduğunu açıkladı.

Arkeolog Champion’un bulduğu antik eserler arasındaki en önemli iki eserin 600 yıllık altın varakla yazılmış el yazmaları ile Kralın Mezmurları adlı 1568 yılından kalma bir kitap olduğu ifade edildi.

Malikanenin kuzeybatı köşesindeki fare yuvasından çıkan 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyıl arasından kalma ipek, kadife, saten, deri, yün ve işlemeli kumaşlardan oluşan 200 parça, bulunan eserler arasında yerini aldı.

Tarihi eserlerin çıkarıldığı Oxburgh Hall malikanesinin 2016 yılından beri restorasyonda olduğu ve restorasyon için ayrılan bütçenin 8 milyon dolar olduğu belirtildi.