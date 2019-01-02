Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia da Avrupa basınından geldi.

Footballlive'ın haberine göre; Aslan'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Onyekuru'ya transfer teklifleri var. Valencia ile Dortmund, genç oyuncunun peşine düşerken bu konuda Everton ile Galatasaray'ın kapısının çalınacağı ifade edildi.

Nijeryalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olduğu vurgulansa da yeni transferlerin durumuna göre Onyekuru'nun da teklifleri değerlendirmeye alabileceği bildirildi.