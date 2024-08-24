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        Haberler Spor Futbol Almanya Dortmund'da Nuri Şahin, galibiyetle başladı! - Futbol Haberleri

        Dortmund: 2 - Frankfurt: 0 MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u evinde 2-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.08.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 22:00
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        Nuri Şahin, galibiyetle başladı!
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        Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti.

        Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 72 ve 90+3. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.

        Ligde bir sonraki hafta Dortmund, Werder Bremen'e konuk olacak. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.

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