Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını birçok sektörü derinden vururken futbol da payını alan sektölerden oldu. Süper Lig'in dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ekonomisi de salgından kötü etkilendi. Dört büyük kulüp yıllık bilançolarını açıklarken toplam zarar 716 milyon TL oldu.

Bir önceki dönem dört büyük kulübün toplam zararı 576 milyon TL olurken salgın sürecinde bu 716 milyon TL’ye çıktı. Sportif başarıların da etkili olduğu değerlendirme sonucunda geçen dönemin kar eden (26 milyon TL) kulübü Galatasaray da zarara geçti.

EN BÜYÜK ZARAR BEŞİKTAŞ'A AİT

En büyük zarar ise Beşiktaş'a ait. Bir önceki dönem zararı 305 milyon TL olan siyah-beyazlılar yeni dönemde 478 milyon TL’lik zararı gördü. Fenerbahçe ve Trabzonspor açısından ise durum bir pozitife gitti. Fenerbahçe 205 milyon liradan 155 milyon liraya düşürürken, Trabzonspor 66 milyon liralık zararı 36 milyon liraya kadar indirdi.