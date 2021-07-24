DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNU NEDİR?

Birbirinden farklı spor dallarında yarışılan oyunda yedi kutsal parşömenin hepsini toplamak amaçlanıyor.

Lucky the Calico Ninja Cat karakteri ile parşömen görevlerinin yanı sıra çok sayıda yan görevde oyun içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Oyunda gerçek zamanlı küresel lider tablosuna katkıda bulunmak için Mavi, Kırmızı, Sarı veya Yeşil takımlarından birine katılmak gerekiyor.

HANGİ OYUNLAR OYNANIYOR?

– Masa Tenisi

– Kaykay

– Okçuluk

- Rugby

- Sanatsal Yüzme

- Tırmanma

– Maraton