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Dondurmalı irmik helvası tarifi, nasıl yapılır?

Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Sorusu tatlı severler tarafından merak ediliyor. Peki, Dondurmalı irmik helvası malzemeleri nelerdir? Dondurmalı irmik helvası tarifi...

09.10.2020 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
Dondurmalı irmik helvası tarifi, nasıl yapılır?

Yaz – kış yenebilen, insanın içini serinleten dondurmalı irmik helvası tarifimizi paylaşmak istiyoruz. Yapımı oldukça pratik ve yemesi de çok leziz olan bu tatlınızı ikram ettiğiniz sevdikleriniz bayılacak! Hatta sizden tarif isteyecekler.

DONDURMALI İRMİK HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

  • 1,5 su bardağı irmik
  • 125 gr tereyağı

ŞERBETİ İÇİN;

  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker

ÜZERİ İÇİN;

  • Fıstık

İÇİ İÇİN;

  • Sade dondurma

DONDURMALI İRMİK HELVASI YAPILIŞI:

  1. Öncelikle süt, şeker ve suyu küçük bir tencereye alın.
  2. Şeker eriyene kadar ısıtın.
  3. Şerbeti soğumaya bırakın.
  4. Uygun bir tencereye tereyağını alarak eritin.
  5. Üzerine irmiği ekleyerek kavurmaya başlayın.
  6. Karıştırmaya ara vermeden, irmiğin rengi dönünceye kadar kavurun.
  7. Daha sonra soğumuş olan şerbeti, dikkatlice ekleyin.
  8. Kısık ateşte bir güzel karıştırın.
  9. Helva şerbeti iyice çektikten sonra ateşten alın.
  10. 10 dakika kadar demlenen helvayı kâseye alın.
  11. Kasedeki helvayı kâse duvarına yapışacak şekilde açın.
  12. Havuz şeklinde açılan boşluğa, dondurma ekleyin.
  13. Üzerini ise tekrar helva ile kapatın.
  14. Bir tabağa ters çevirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

PÜF NOKTALARI

İrmiğin kavrulması için en az 15-20 dakika gerekir.

Helvayı pişirirken yayvan bir tencere tercih edin.

Helvalar piştikten sonra koyacağınız kâseyi ıslatmanızı öneririm.

Tabağa alırken çok daha kolay çıkacaktır.

Bir diğer önerim ise kâseyi streç film ile kaplamanız.

Dondurmanız mümkünse maraş usulü olsun.

Dondurmayı servisten hemen önce koyun ki erimesin.

İrmiğin de iyice ılınması gerekir.

Sıcak irmiğe dondurmayı koyarsak hemen erir.

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