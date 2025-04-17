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        Haberler Gündem Güncel Dondan sonra eriyen karlar vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Dondan sonra eriyen karlar vurdu!

        Bayburt'ta eriyen karların etkisiyle buğday ekimi yapılan çok sayıda tarla göle döndü. Kentte zarar gören ekili alanların 35 bin hektar alana çıktığı kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:03
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        Dondan sonra eriyen karlar vurdu!
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        Yoğun kar yağışının yaşandığı, kış mevsiminin bu sene çetin geçtiği Bayburt'ta, ekim yapılan tarlalar kar altında kaldı.

        İHA'nın haberine göre karların erimesiyle de bazı tarlalarda göller oluştu. Yaklaşık 35 bin hektar alandaki ürünlerde kök çürümesi meydana gelirken, rekoltenin bu yıl düşük olması bekleniyor.

        Sonbahar aylarında buğday ekimi yapılan tarlalar üzerinde karın fazla kalması, ürünlerin neredeyse tamamını çürüttü. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçinin 20 bin hektardaki ürünü zarar görürken, kayıtlı olmayan çiftçilerle birlikte bu alan 35 bin hektara çıkıyor.

        Kökleri çürüyen buğdayların, yeni bir başak vermesinin zor olacağını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, "Tarlalar göle dönmüş, ürünler tamamen kesmiş, biz bu olaya kesme deriz. Üst kısımlarında da kök çürümeleri var, tabiri caizse bu ürünlerde hayır kalmamış" dedi. Emekleri ziyan olan çiftçiler ise, mağdur oldu.

        35 BİN HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Geçen sene kasım ayında yağan kar, uzun bir süre tarım alanlarının üzerinde kaldı. Beraberinde yaşanan don olayı, hububat ekili alanlarda zarara neden oldu. Bayburt'ta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) oranının yüzde 56 olduğunu söyleyen Abuzer Yıldırımtepe, bu verilere göre 20 bin hektar alanda zarar görüldüğünü belirtti. ÇKS'ye kayıtlı olmayan çiftçilerle beraber zarar gören ekili alanların 35 bin hektar alana çıktığını ifade eden Yıldırımtepe, en çok zararın hububat ekili tarlalarda olduğunu söyleyerek, "Bizde meyve ve sebzede bir zarar olmadı. Şeker pancarı ekilecek alanlarda da henüz ekim yapılmadığından dolayı bu alanda pek zarar görünmüyor" dedi.

        "YER YER YÜZDE 80'E ÇIKIYOR"

        Zarar oranının yüzde 30'dan, yüzde 80'lere kadar çıktığını dile getiren Yıldırımtepe, zararın büyük olduğunu savundu. Karın çok uzun süre kalması sonucunda ürünlerde kök çürümelerinin oluştuğunu, bu nedenle rekolte kaybının yüksek olacağını kaydeden Yıldırımtepe, "Özellikle hububat ekili alanlarda zarar oranı yer yer yüzde 80'e çıkıyor. Yer yer, bölge bölge de yüzde 30 civarlarında zarar görülüyor" şeklinde konuştu. Bayburt geneline bakıldığında hububat ekim alanları dışında yonca, korunga ekimi yapılan alanlarda da kısmen zararlar görüldüğünü vurgulayan Yıldırımtepe, yem bitkilerinde oluşan zarar oranının hububata göre daha düşük olduğunu ifade etti.

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        #haberler
        #bayburt
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