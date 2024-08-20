Donald Trump, yapay zekâ ile Taylor Swift'in desteğini aldığını iddia etti

Taylor Swift, Donald Trump’ın sosyal medyada paylaştığı Taylor Swift ve hayranlarını desteklediğini ima eden yapay zekâ ile oluşturulmuş fotoğraflara henüz yanıt vermedi. Trump, bu görüntüleri, kendisinin yaklaşan ABD seçimlerinde destek bulduğunu iddia etmek için kullandı. Ancak, bu paylaşımlar Trump'ın son dönemde yaptığı yapay zekâ destekli sahte görüntülerin bir parçası olarak değerlendirildi. Yalanlar yaymasıyla bilinen Trump, bu hareketiyle zaten gergin olan başkanlık kampanyasına yeni bir tartışma ekledi.