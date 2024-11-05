ABD'nin yeni başkanı kim olacak? Donald Trump mı, Kamala Harris mi?
Amerika Birleşik Devletleri, 5 Kasım Salı günü 47. başkanını seçmek üzere sandık başında. ABD'de seçim yarışı Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında geçecek. Anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor. ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump'ın oy oranları ve başkanlık yarışında kimin önde olduğunu tüm dünya tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından ABD seçim sonuçlarına göre hangi eyalette kimin önde olduğu açıklık kazanmış olacak. Peki, "Donald Trump mı, Kamala Harris mi? ABD'nin yeni başkanı kim olacak?" ABD canlı seçim sonuçlarına 'Habertürk.com' sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte ABD seçim sonuçları canlı takip ekranı...
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ABD'de yeni başkanını seçiyor... Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde seçmenler, ABD ilk kadın başkanına mı, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Her iki aday seçim öncesinde vaatlerini sıraladı. İki aday da 50 eyalette düzenlenen seçiciler kurulu seçiminde yarışıyor. ABD başkanlık seçim sonuçlarına göre, başkan seçilen isim Ocak ayında Washington'daki Kongre binasında düzenlenecek yemin töreniyle resmen görevine başlayacak. Peki, Donald Trump mı, Kamala Harris mi? ABD'nin yeni başkanı kim olacak? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ BUGÜN!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılıyor.
Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini bugün yapacak.
Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı. Genel oy verme işlemi ise 5 Kasım'da başladı.
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OY SAYIMI NASIL YAPILIYOR?
Eyaletlerde genellikle önce seçim günü verilen oylar sayılıyor.
Ardından da erken atılan oylar, posta yoluyla verilen oylar, itiraz sonuçları, yurt dışı ve ordu mensuplarının oyları sayılıyor.
Atanmış ya da seçilmiş olan yerel seçim görevlileri, sayımdan doğrulamaya tüm süreci yönetiyor.
Bu doğrulama süreci, verilen oy sayısını aktif seçmen sayısıyla karşılaştırmayı ve her bir oy pusulasını yırtılma, lekelenme veya diğer hasarlar açısından incelemeyi de içeriyor.
Tutarsızlıklar belgeleniyor ve takibi yapılıyor.
Amerika’da oy pusulaları, bir elektronik tarayıcıya yerleştiriliyor ve sonuç bu elektronik okuma sonrası kayıt altına alınıyor. Bazı durumlarda atılan oyun sağlaması görevliler tarafından yapılabiliyor.
Her eyaletin seçim sonuçlarının takibi noktasında katı kuralları bulunuyor.
Hangi bölümlerin halka açık olduğu, parti gözlemcilerinin oy sayımını nasıl izleyebileceği ve müdahale edebileceği kurallarla belirlenmiş durumda.
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270 DELEGEYE ULAŞAN ADAY YARIŞI KAZANACAK
538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 salıncak eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.
Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.
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KİLİT EYALETLER HANGİLERİ?
Batı eyaletlerinde oy verme işlemi çok daha uzun sürecek.
Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı 08.00 civarında kapanacak. Ancak yeni başkanın yedi eyaletten gelecek oylarla belirlenmesi bekleniyor.
Bunlar geçmişte iki partiye de yönelmiş olan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri.
Seçim gecesinin kilit anları şöyle:
TSİ 02.00 sıraları: Georgia dahil toplam sekiz eyalette sandıklar kapanmaya başlayacak. Normal şartlarda bu saatlerde Kentucky gibi rekabetin daha az olduğu eyaletlerde sonuçlar belli olmaya başlayacak.
TSİ 02.30 sıraları: Demokratların adayı Kamala Harris’in büyük umutlar beslediği North Carolina da dahil olmak üzere üç eyalette sandıklar kapanıyor. Demokratlar 2008 seçimlerinden bu yana North Carolina’yı Cumhuriyetçi Parti’ye kaybediyor.
TSİ 03.00 sıraları: Geçen seçimde sonucu netleştiren Pennsylvania dahil 15 eyalette daha sandıklar kapanacak.
TSİ 04.00 sıraları: Michigan, Arizona ve Wisconsin gibi kritik eyaletler dahil 12 eyalette daha oylama sona erecek.
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ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMİNİ KİM KAZANIR?
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.
Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.
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2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor.
Anketler, ulusal ve kritik eyaletler bağlamında adayların birbirlerine çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu yakınlık, bazı eyaletlerde oyların yeniden sayılmasını gerektirebilir.
Oy verme işlemleri ve seçim günü oy kullanma yöntemleri de seçimin sonucunu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor.
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Ülkenin doğusundaki New Hampshire eyaletindeki bir kasabada gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanmaya başlayabiliyor.
Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor. Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibarıyla kapanmaya başlayacak. Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanacak.
Bu sebeple ABD’nin yeni başkanının ertesi günün erken saatlerinde belli olması bekleniyor.