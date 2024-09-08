Donald Trump'ın Kim Jong-Un'a taktığı 'Küçük Roket Adam' lakabına Elton John yorumu

"AFERİN SANA DONALD"

“Donald her zaman benim hayranımdı ve pek çok kez konserlerime geldi" diyen John, "Yani ona karşı her zaman dostça davrandım ve desteği için kendisine teşekkür ediyorum. Bunu yaptığında, bunun çok komik olduğunu düşündüm. Beni güldürdü" ifadesini kullandı.