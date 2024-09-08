Donald Trump'ın Kim Jong-Un'a taktığı 'Küçük Roket Adam' lakabına Elton John yorumu
Elton John, Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'a, kendi şarkısından ilhamla taktığı 'Küçük Roket Adam' lakabı hakkında yorum yaptı
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Elton John, Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'a, kendi şarkısından ilhamla taktığı lakabına yorum yaptı.
Trump, Kim'e Elton John'un ikonik şarkısı 'Rocket Man'den (Roket Adam) ilhamla 'Küçük Roket Adam' adını takmıştı.
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2024 Toronto Uluslararası Film Festivali'ne katılan John, bu takma ad hakkında ne hissettiğini açıklarken, şunları söyledi: Çok güldüm, bunun harika olduğunu düşündüm. Sadece "Aferin sana Donald" diye aklımdan geçti.
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"AFERİN SANA DONALD"
“Donald her zaman benim hayranımdı ve pek çok kez konserlerime geldi" diyen John, "Yani ona karşı her zaman dostça davrandım ve desteği için kendisine teşekkür ediyorum. Bunu yaptığında, bunun çok komik olduğunu düşündüm. Beni güldürdü" ifadesini kullandı.
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İngiliz müzisyen, Trump'ın Kim'e taktığı lakabı "eğlenceli" olarak tanımladı.
Peki bu, Elton John'un seçimlerde Donald Trump'ı desteklediği anlamına mı geliyor? John, ABD başkanlık seçimiyle ilgili de yorum yaptı.
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John, "Sahneye çıkıp insanlara 'Cumhuriyetçilere oy vermelisiniz, Demokratlara oy vermelisiniz' demiyorum. Nasıl oy verdikleri beni hiç ilgilendirmiyor. Beni görmeye geliyorlar ve geldikleri için çok minnettarım" diye konuştu.