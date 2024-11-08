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        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın başkanlığı Meghan Markle ve Prens Harry'nin ABD'deki hayatını riske sokabilir - magazin haberleri

        Donald Trump'ın başkanlığı Meghan Markle ve Prens Harry'nin ABD'deki hayatını riske sokabilir

        Daha önce uyuşturucu kullandığını itiraf eden Prens Harry'nin bir İngiliz vatandaşı olarak ABD'de yaşaması, Donald Trump yönetimiyle birlikte risk altına girdi. Trump'ın daha önce Harry için 'sınır dışı edilebileceği' iması, kraliyet çiftini endişelendiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:50
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        • 1

          ABD'deki 2024 başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması, Meghan Markle ve Prens Harry'nin California'nın Montecito bölgesindeki hayatını etkileyebilir. Harry'nin kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmesi sonrası bir İngiliz vatandaşı olarak ABD vizesinde sorun yaşama olasılığı düşünülünce, gözler Meghan Markle ve Prens Harry çiftine çevrildi.

        • 2

          Donald Trump, mart ayında İngiliz haber kanalı GB News'e verdiği röportajda, başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'nin, "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.

          Şubat ayında bir siyasi konferansta konuşan Donald Trump, Biden yönetiminin, California'ya taşınmasından bu yana Prens Harry'ye "fazla nazik" davrandığını iddia etmişti.

        • 3

          Prens Harry, bomba etkisi yaratan anı kitabı 'Yedek'te (Spare) uyuşturucu kullandığını açıklamıştı. Bu itiraf, Washington'daki muhafazakar bir düşünce kuruluşunun onun 2020'de ABD'ye girmeye uygunluğunu sorgulamasına yol açmıştı.

        • 4

          ABD'deki düşünce kuruluşu Miras Vakfı, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebinin reddedilmesinin ardından, bunun "çok büyük kamu yararına" olduğunu iddia etmesi üzerine İç Güvenlik Bakanlığı'na karşı dava açmıştı.

          Eylül ayında bir mahkeme yargıcı yine de Prens Harry'nin ABD vize başvurusunun gizli kalmasına karar vermişti. Yargıç, "halkın Harry'nin göçmenlik kayıtlarının açıklanması konusunda güçlü bir çıkarı olmadığına" hükmetmişti.

        • 5

          Meghan Markle ile Prens Harry, 2018'de evlendi ve 2019'da ilk çocukları Archie İngiltere'de dünyaya geldi.

          Ocak 2020'de kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklayarak ABD'ye taşınan çiftin kızları Lilibet, 2021'de ABD'de doğdu.

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