Donald Trump, George Clooney'e sataştı: İkinci sınıf film yıldızı

George Clooney, 2005 yapımı aynı adlı filmine dayanan Brodway gösterisi 'Good Night and Good Luck'ı tanıtmak için CBS'nin '60 Minutes' programına katıldı. Clooney, programda söyledikleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Oyunda; 1950'lerin başında komünist karşıtlığıyla bilinen ABD Senatörü Joseph McCarthy ile yüzleşen CBS gazetecisi Edward R. Murrow'u canlandıran 63 yaşındaki George Clooney, programda modern zamanlarla karşılaştırmalar yaptı. Gazetecilik hakkında; "Diğer üç kuvvet; yargı, yürütme ve yasama organları başarısız olduğunda, dördüncü kuvvet başarılı olmak zorunda" diyen Clooney; "ABC, Trump yönetimiyle bir davayı yeni çözdü. CBS News de bu süreçte... Hükümeti kullanarak gazetecileri küçültmek için şirketleri korkutma, para cezası kesme veya kullanma fikrini görüyoruz" ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

"Hükümetler basın özgürlüğünü sevmez. Hiçbir zaman sevmedi" diyen George Clooney; "Bu, ister muhafazakâr olun ister liberal, hangi tarafta olursanız olun geçerli. Basını sevmezler" diye konuştu.

ABC News, Aralık 2024'te sunucu George Stephanopoulos'un başkan seçilen Donald Trump'ın tecavüzden sorumlu olduğunu belirtmesinin ardından ABD başkanının, sunucu ve kanala karşı açtığı iftira davasını çözmek için, 15 milyon dolar ödemeyi ve özür açıklaması yayınlamayı kabul etmişti.

REKLAM

Donald Trump, CBS ile de davalı. ABD Başkanı, kanalı ve '60 Minutes' programını seçimden önce Kamala Harris ile yapılan bir röportajda, açıklamaların iki farklı kurgusunu yayınlayarak seçmenleri yanıltmaya çalışmakla suçladı ve 10 milyar dolar tazminat talep etti.

Medya ile kavgalı duruma düşmekten çekinmeyen Donald Trump, George Clooney'in TV'de görünmesinin ardından kurucusu olduğu Truth Social adlı sosyal medya platformundan mesaj paylaşarak şunları yazdı: Şimdi itibarı büyük ölçüde sarsılmış olan 60 Minutes, ikinci sınıf bir film yıldızı ve başarısız bir siyaset yorumcusu olan George Clooney hakkında neden tamamen 'onu parlatıcı' bir haber yapsın ki?

Donald Trump, önceki Demokrat aday Joe Biden ile TV'de yaptıkları mülakat sonrası George Clooney'in Biden'a adaylık çekilme çağrısı yapmasına göndermede bulunarak; "Uykulu Joe'nun (Joe Biden) seçilmesi için çok mücadele etti ve mülakattan hemen sonra, onu bir köpek gibi terk etti. Daha sonra, Obama kampından gelen emirler doğrultusunda, 'Kamala' için elinden geleni yaptı, ancak bunun çok da işe yaramayacağını kısa sürede anladı" dedi.

Donald Trump ayrıca; "60 Minutes, seçim gününden hemen önce yayınlanan ve yayıncılık tarihinin en utanç verici, dürüst olmayan olaylarından birinde, onun felaketle sonuçlanan röportajına sahte cevaplar bile ekledi. Ve şimdi yine George Clooney mi? Basın temsilcisi bir servet kazanıyor olmalı!" ifadesini kullandı. George Clooney, Kasım 2024 seçiminden dört ay önce New York Times'a; "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı bir yorum yazısı göndermiş, Joe Biden'a adaylıktan çekilme çağrısı yapmıştı. Yaşamı boyunca bir Demokrat olduğunu, Demokrat Parti'nin birçok bağış organizasyonunda sunuculuk yaptığını ve partisiyle gurur duyduğunu hatırlatan Clooney, "Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız" demişti. Artan baskılar üzerine, Joe Biden adaylıktan çekilmiş, yerine yardımcısı Kamala Harris aday gösterilmişti. Ancak Donald Trump, beklenenin üzerinde bir farkla ABD başkanlık yarışını kazanmıştı.