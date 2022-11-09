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Donald T﻿rump, Florida Valisi DeSantis'i başkan adayı olmaması konusunda uyardı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ismi 2024 adaylığı için geçen Florida Valisi Ron DeSantis’in olası adaylığının Cumhuriyetçi Parti’ye zarar vereceğini savundu.

Giriş: 09.11.2022 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
Trump ayaküstü konuşuyorGetty Images

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ismi 2024 adaylığı için geçen Florida Valisi Ron DeSantis’in olası adaylığının Cumhuriyetçi Parti’ye zarar vereceğini savundu.

Fox Televizyonu’na konuşan Trump, “Bence hata yapar. Bu parti tabanının hoşuna gitmez” dedi.

Trump daha sonra detay ortaya koymadan DeSantis hakkında elinde hoş olmayan bilgiler olduğunu öne sürdü.

76 yaşındaki Trump, 2024 adaylık yarışı konusunda 15 Kasım’da kararını duyuracağını söylemişti.

Trump, ara seçimlerin kampanya döneminde oldukça aktif bir rol oynadı ve desteklediği adaylarla mitingler yaptı.

Eğer Trump ikinci kez Beyaz Saray için yarışır ve kazanırsa bu, ABD tarihinde ikinci kez yaşanacak.

Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis ise Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından "Trump 2.0" olarak adlandırılıyor.

İki siyasetçinin Cumhuriyetçilerin adayı olma konusunda karşı karşıya gelebileceği kaydediliyor.

Fox Televizyonu’na DeSantis’in olası adaylığını değerlendiren Trump, “Eğer aday olursa kendisine çok büyük zarar verebilir” dedi.

Donald Trump daha sonra DeSantis hakkında ‘hoş olmayan şeyler açıklama’ tehdidi yaptı ve “Onu herkesten hatta belki eşinden bile iyi tanıyorum” dedi.

Trump daha önce de siyasi rakipleri için tehdit anlamına gelecek ifadeler kullandı.

Aynı televizyonda açıklamalarını sürdüren Trump, DeSantis ile arasında gerginlik olmadığını da öne sürdü.

ABD'de bugünkü ara seçimler öncesinde yapılan anketler, DeSantis'in Florida'daki valilik yarışında rakibi Demokrat Parti'den rakibi Charlie Crist'e karşı rahat bir üstünlük sağladığını gösteriyordu.

44 yaşındaki DeSantis, 2012'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Yani ABD siyasetinde hala görece yeni bir isim. 2018'de kısa süren senatör adaylığının ardından vali oldu.

1978'de Florida'nın Jacksonville kentinde doğan DeSantis, Yale Üniversitesi'nde tarih eğitiminden sonra Harvard Hukuk Fakültesi'ne girdi.

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