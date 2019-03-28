Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Akdeniz, Karadeniz Kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu



İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BOLU -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu



ERZURUM -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



DİYARBAKIR 5°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı