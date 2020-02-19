19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nijeryalı DJ Emmanuel İfeanyi Orwunnah'ın (32),Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Emek 1 Sokak Valide Konak Apartmanı'ndaki dairesinde domuz bağıyla öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlatmış, yürütülen geniş kapsamlı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Jonathan Carvalho D. (28) gözaltına alınmıştı.
Jonathan Carvalho D., emniyetteki sorgusunda suçu reddederek, "Oraya televizyon satın almak için gittik, kimseyi öldürmedik" demişti. Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde diğer şüpheli Sandro Marcello A. (32) da dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Sandro Marcello A. emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.
'BORCUMU İSTEDİM, REDDEDİNCE BAĞLAYIP İŞKENCE ETTİK'
Zanlı, Emmanuel İfeanyi Orwunnah ile uyuşturucu işi yaptıklarını ve Orwunnah'ın kendisine bin 200 dolar borcu olduğunu söyledi. Sandro Marcello A., olay günü arkadaşı Jonathan Carvalho D. ile birlikte Orwunnah'ın evine giderek kendisine "Eşim hamile, bana olan borcunu öde" dediğini, DJ'in bunu reddetmesi üzerine kendisiyle boğuşmaya başladıklarını söyledi.
İki Brezilyalı daha sonra Nijeryalı DJ'i domuz bağıyla bağlayıp kendisine işkence ederek öldürdüklerini itiraf etti. Brezilya uyruklu şüpheliler Sandro Marcello A. ve Jonathan Carvalho D., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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