18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat'ta 15.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Emek Sokak'taki evinde Nijerya uyruklu Emanual İfeandyi Owunnah'ın (32) cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Evin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
BİR ŞÜPHELİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Polis, 17 Şubat'ta Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlediği baskında Brezilya uyruklu Jonathan Carvalho Darajua'yı (28),bugün de Sandro Marcello Acıard'ı (32) yakaladı. Şüpheli Darajua'nın "uyuşturucu ticareti" suçundan bulunduğu cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin olaydan sonra Antalya'ya, ardından İzmir'e gittikleri, daha sonra da İstanbul'a döndükleri tespit edildi.
CESEDİ EV SAHİBİ BULDU
Polisin yaptığı çalışmada, eğlence mekanlarında DJ'lik yapan Owunnah'ın 6 Şubat 00.00 sıralarında öldürüldüğü belirlendi. Ev sahibinin telefonla Owunnah'ı arayıp ulaşamaması üzerine 8 Şubat'ta eve gidip cesedi görünce durumu polise bildirdiği aktarıldı. Gözaltına alınan şüpheli Darajua'nın ifadesinde, maktulün elektronik eşyalarını satmak için internete ilan verdiğini, bir arkadaşıyla eşyaları satın alıp evden ayrıldıklarını iddia ettiği öğrenildi.
DOMUZ BAĞI VE BIÇAK
Şüpheliler ile maktulun daha önceden tanıştıkları, cinayetin eşyaları gasbetmek için işlendiği değerlendiriliyor. Owunnah'ın domuz bağı yöntemiyle elleri ve ayaklarının kablolarla bağlandığı, boğazında, göğsünde bıçak kesilerinin olduğu, altın zinciri, kolye, oyun konsolu, dizüstü bilgisayarı ve televizyonun çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin eşyaları taşıdıkları anlar görülüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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