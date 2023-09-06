Dominik Livakovic, yılın kalecisi ödülüne aday gösterildi!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, yılın kalecisi ödülüne aday gösterildi! Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Livakovic, geçen günlerde Dinamo Zagreb'den transfer edilmişti
Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen 'Lev Yaşin Ödülü'ne aday gösterildi.
2023 Ballon d'Or Yaşin listesinde Livakovic'in yanı sıra Yassine Bounou, Mike Maignan, Andre Onana, Ederson, Brice Samba, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Aaron Ramsdale, ve Marc-Andre Ter Stegen de yer aldı.
Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı. Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşamıştı.
Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etmişti.