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Haberler Futbol

Dominik Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı “Omuz Omuza” Kampanyası’na Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı oynadığı eldiveni ve formasını geliri depremzedeler için bağışladığını sosyal medya hesabından duyurdu

Giriş: 01.03.2023 - 23:37 | Güncelleme: ABONE OL
Dominik Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı
İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı “Omuz Omuza” kampanyasına katılanlar arasına da Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic oldu. Hırvat kaleci FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı penaltılarda giydiği formasını ve eldivenini depremzedelere bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Livakovic, paylaştığı destek mesajı paylaşımında, “Sevgili arkadaşlar. Türkiye’de meydan gelen depremlerden çok etkilendim ve üzgünüm. Türk halkı zor zamanlardan geçiyor. Büyük futbol ailesi olarak birleşelim ve destekleyelim. Türk halkına duyduğum sempatinin bir göstergesi olarak Dünya Kupası’nda giydiğim formamı ve eldivenlerimi bağışlıyorum. Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Dualarım sizinle. Türkiye için omuz omuza” iadelerini kullandı.

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