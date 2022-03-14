Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacağı maç öncesi moral buldu. Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken mücadeleyi de 2-1 kazandı. Maçın ardından yoğun sevinç yaşanırken Domenec Torrent ile Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüleri de gündeme oturdu.

3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu'nu sırtına alan Domenec Torrent maçın ardından o anları da anlattı. İspanyol çalıştırıcı soruya "Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum. Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazı

bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor." cevabını verdi.