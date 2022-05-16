Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 3-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalar yaptı ve geleceğiyle ilgili konuştu. Torrent'in açıklamaları şöyle:
"ARDA TURAN'IN OYNAYACAK KONDİSYONU YOKTU"
"Arda Turan'ın kondisyon olarak oynama durumu yoktu"
"BURAK ELMAS'A MÜTEŞEKKİRİM"
"Burak Elmas'a beni buraya getirdiği için müteşekkirim. Burada yapmak istediklerimizi biliyorduk. Onunla çalışmaktan gurur duydum. Galatasaray sevgisini gösterdi. Birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini söyler ama hiçbir şey yapmaz. Burak Elmas öyle değil."
"DAHA GELMEDEN ELEŞTİRMEYE BAŞLADILAR"
"Daha gelmeden, geldiğim günlerde, bazı gazetecilerin beni neden eleştirmeye başladıkları tahmin edebiliyorum. Daha bizim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler. Kulübün ismine ve tarihine saygı duymak lazım ama her gelen insanı böyle yakmak doğru değil."
"DÜRÜST OLAN NELER DÖNDÜĞÜNÜ BİLİYOR"
"Dürüst olan, cesur olan burada neler olduğunu biliyor. Neden böyle oluyor, neden gelen teknik adam yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait diyerek' hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Burada neler olduğunu çok net biliyoruz."
"ÜÇ SENE KALMA İSTEĞİMİZ VAR"
"Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız. Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var."
"YENİ BAŞKAN BİZİMLE KONUŞMAK ZORUNDA"
"Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile, Galatasaray taraftarı olacağım. "
"YUNUS VE EMRE NEDEN KADRODA DEĞİL ANLAMIYORUM"
"Yunus Akgün'e bayılıyorum, maçtan sonra konuştum. Adana ne işi var? Bilmiyorum. Emre Akbaba, Alanyaspor'da... Oyun sistemime çok uygun oyuncular. Seneye 4 Türk kuralı var, Yunus Akgün, Emre Akbaba... Kadroda olurlarsa, ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar."
"FATİH TERİM'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"
"Fatih Terim'e azcık saygı duymuyorum, çok saygı duyuyorum. Burada birçok başarı elde etti. Kim gelirse gelsin, takımın başındaki isme yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlar her zaman müteşekkir olmak lazım. Her geleni yakmaya gerek yok."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!