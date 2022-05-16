Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 3-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalar yaptı ve geleceğiyle ilgili konuştu. Torrent'in açıklamaları şöyle:

"ARDA TURAN'IN OYNAYACAK KONDİSYONU YOKTU"

"Arda Turan'ın kondisyon olarak oynama durumu yoktu"

"BURAK ELMAS'A MÜTEŞEKKİRİM"

"Burak Elmas'a beni buraya getirdiği için müteşekkirim. Burada yapmak istediklerimizi biliyorduk. Onunla çalışmaktan gurur duydum. Galatasaray sevgisini gösterdi. Birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini söyler ama hiçbir şey yapmaz. Burak Elmas öyle değil."

"DAHA GELMEDEN ELEŞTİRMEYE BAŞLADILAR"

"Daha gelmeden, geldiğim günlerde, bazı gazetecilerin beni neden eleştirmeye başladıkları tahmin edebiliyorum. Daha bizim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler. Kulübün ismine ve tarihine saygı duymak lazım ama her gelen insanı böyle yakmak doğru değil."

"DÜRÜST OLAN NELER DÖNDÜĞÜNÜ BİLİYOR"

"Dürüst olan, cesur olan burada neler olduğunu biliyor. Neden böyle oluyor, neden gelen teknik adam yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait diyerek' hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Burada neler olduğunu çok net biliyoruz."

"ÜÇ SENE KALMA İSTEĞİMİZ VAR"

"Bu hafta son maçımızı yapacağız. Sonra herkes gibi biz de tatile çıkacağız. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama yeni başkanın kararlarına saygı duyarız. Mutlaka bizimle konuşmak isteyecektir. Bizim 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var."

"YENİ BAŞKAN BİZİMLE KONUŞMAK ZORUNDA"

"Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, bizim kontratımız devam ediyor. Bir süre daha İstanbul'da yaşayacağım, şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile, Galatasaray taraftarı olacağım. "

"YUNUS VE EMRE NEDEN KADRODA DEĞİL ANLAMIYORUM"

"Yunus Akgün'e bayılıyorum, maçtan sonra konuştum. Adana ne işi var? Bilmiyorum. Emre Akbaba, Alanyaspor'da... Oyun sistemime çok uygun oyuncular. Seneye 4 Türk kuralı var, Yunus Akgün, Emre Akbaba... Kadroda olurlarsa, ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar."

"FATİH TERİM'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

"Fatih Terim'e azcık saygı duymuyorum, çok saygı duyuyorum. Burada birçok başarı elde etti. Kim gelirse gelsin, takımın başındaki isme yardımcı olmanız lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlar her zaman müteşekkir olmak lazım. Her geleni yakmaya gerek yok."